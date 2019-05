Rixi condannato incassa la solidarietà dell’onorevole Di Muro: «Sono vicino con il cuore e con la mente»

Ventimiglia. Così scrive l’onorevole della Lega Flavio Di Muro, in merito alla condanna in primo grado a tre anni e quattro mesi per peculato di Edoardo Rixi, Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche lui del Carroccio: «Sono vicino con il cuore e con la mente a Edoardo – dice Di Muro – Sono certo della sua onestà e trasparenza e sono sicuro che potrà provarlo nei prossimi gradi di giudizio.

Le pronte dimissioni, consegnate nelle mani di Matteo Salvini, dimostrano, ancora una volta, la sua serietà e la sua dedizione alla Lega e al Governo. La Liguria perde una figura di riferimento, un politico presente e capace. Sono convinto però che le cariche non siano tutto in politica, potrà dare ancora molto al Paese e al nostro territorio. Grazie Edoardo. Un grande abbraccio».