Riviera24.it presenta il primo sondaggio sui candidati sindaco a Ventimiglia

Ventimiglia. Questa mattina, a partire dalle 12, presso la biblioteca Aprosiana in piazza Ettore e Marco Bassi, Riviera24.it presenta il sondaggio sulle elezioni amministrative 2019 della città di confine commissionato alla società OpiMedia Consulting in collaborazione con Demetra.

L’indagine, svolta tra il 28 aprile e il 1 maggio su un campione di ottocento cittadini aventi diritto al voto, sarà illustrata dal sondaggista e titolare della società Paolo Ghibaudo. Laureato in Scienze Politiche Amministrative, Ghibaudo è dottore di ricerca in Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Pisa. E’ stato inoltre docente universitario per 15 anni in materie giuridiche e sociologiche.

I dati raccolti a Ventimiglia hanno un margine di errore medio del 2,9 per cento e rappresentano dunque una fotografia piuttosto precisa del sentimento degli elettori.

Nel settore dei sondaggi politici OpiMedia vanta un’esperienza ventennale. E’ stata la prima ad essere autorizzata presso il sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri riservato alla pubblicazione dei sondaggi sociopolitici. Ha operato per conto dei principali partiti politici nazionali e in numerosissime elezioni locali.

La presentazione è su invito. Sul giornale online Riviera24.it, vostro quotidiano di fiducia, nel primo pomeriggio di sabato troverete i risultati del sondaggio e ampia analisi dei dati raccolti, oltre alle reazioni a caldo dei candidati sindaci che prenderanno parte all’iniziativa.

Sarà una prima occasione di confronto tra i quattro candidati alla carica di sindaco di Ventimiglia.