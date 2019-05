Ospedaletti. Partiti da Cagnes sur Mer gli equipaggi a bordo di auto rigorosamente elettriche, dopo la tappa di ieri a Dolceacqua hanno raggiunto, provenienti da Sanremo, la città delle rose dove sulla pistaciclopedonale hanno partecipato ad un gioco con bici elettriche (a pedalata assistita).

Dovevano percorrere il tratto previsto di ciclabile in 4 minuti esatti per ogni secondo in più o in meno veniva assegnata una penalità. Tutti gli equipaggi hanno partecipato con entusiasmo e spirito di competizione. Al termine dopo un piccolo buffet sono ripartiti verso Ventimiglia per far ritorno quindi in Francia.