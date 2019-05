Riva Ligure si aggiudica la “Bandiera blu”, Giuffra: «Il grande risultato certifica il nostro lavoro serio»

Riva Ligure. «Nella vita amministrativa, il tempo è galantuomo e, ancora una volta, ha giocato con la nostra maglia. Volevamo chiudere – dichiara il sindaco Giorgio Giuffra, presente a Roma per ritirare il prestigioso vessillo assieme al vicesindaco Franco Nuvoloni e all’assessore al Turismo Francesco Benza – il nostro mandato con la classica ciliegina sulla torta e ci siamo riusciti».

«Alla prima candidatura, sebbene ogni anno i criteri per conseguirla risultino sempre più severi, abbiamo portato la Bandiera Blu a casa. Abbiamo sempre provato a fare del nostro meglio. Non siamo mai stati attratti dal litigio permanente, quasi fossimo un incrocio tra un talk-show petulante ed una telenovela stancante. Ci abbiamo sempre creduto e ci siamo sempre messi in gioco. Lo faremo anche in futuro. A viso aperto. Il grande risultato odierno – conclude – certifica il nostro lavoro serio, appassionato e costante, ma anche e soprattutto l’impegno di tutti i cittadini e degli operatori».