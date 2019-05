Rinviata a domenica la pulizia delle spiagge in provincia di Imperia

Imperia. La Pulizia delle spiagge libere della provincia di Imperia, a causa delle avverse condizioni meteo di sabato, è spostata a domenica 19 maggio alle 9.30 ritrovo negli stessi punti già comunicati:

– Cervo: presso stabilimento “Al Pilone”

– San Bartolomeo al Mare: Piazza Torre Santa Maria

– Diano Marina: Molo Tartarughe

– Imperia: presso “Spiaggia d’Oro”

– San Lorenzo al Mare: Lungomare San Lorenzo

– Costarainera: Via Aurelia davanti all’Ospedale Barellai

– Cipressa: Via Aurelia (presso il ristorante Le Langhe)

– Santo Stefano al Mare: Piazza Baden Powell

– Riva Ligure: Piazza Ughetto

– Arma di Taggia: Piazza Tiziano Chierotti

– Sanremo: Pian di Nave

– Ospedaletti: Via XX Settembre (presso Municipio)

– Bordighera: Lungomare Argentina (presso stabilimento Kursaal)

– Vallecrosia: Slargo Via Marconi

– Camporosso: Foce Nervia (lato Via Dante Alighieri)

– Ventimiglia: Belvedere Resentello