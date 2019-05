Regionali 3D a Genova, Cesare Prette degli Arcieri San Bartolomeo conquista il titolo nell’arco nudo over 20 maschile

Imperia. Si è svolto il Campionato Regionale 3D presso il campo dell’A.G.A. (Genova), sottostante le mura del forte del Castellaccio, in una piovosa giornata.

Sono stati assegnati i titoli assoluti; Fabio De Ponti (Arcieri Tigullio) vince tra i Compound Over 20. Nella categoria Arco Istintivo Over 20, il titolo assoluto va a Fabio Pittaluga (A.G.A) mentre tra le donne vince Elisa Andreani (A.G.A.). Nell’arco nudo over 20 maschile conquista il titolo Cesare Prette (Arcieri San Bartolomeo) e nel femminile Lorenza Faveto (A.G.A.). Davide Vicini (Arcieri Tigullio) vince il titolo nella categoria Arco Long bow over 20 e nel femminile Enza Damino (Arcieri del Finale).

Tra i più giovani vincono Luca De Ponti (Arcieri Tigullio) e Matteo Riccò (Arcieri Tigullio) rispettivamente per la categoria under 20 Compound ed Arco Nudo, mentre tra le più giovani vince Cecilia Bermond (A.G.A).

«Mi complimento con tutti i vincitori nel aver dimostrato tenacia e sportività nonostante le condizioni avverse del clima. Tra meno di un mese ospiteremo in Liguria, il Campionato Italiano 3D, organizzato dagli Arcieri del Finale. Sono sicuro che i nostri atleti liguri sapranno farsi valere anche in questa grande occasione, dove avremo modo di mettere in evidenza non solo le nostre capacità arcieristiche ma anche offrire a tutti coloro che interverranno le peculiarità tipiche non solo paesaggistiche del territorio finalese che lo caratterizzano» – dichiara il presidente Fitarco Liguria Enrico Rebagliati.

Si è svolta sabato 25 maggio presso il campo Enzo Savoia in località Baite (Imperia) la fase regionale estiva del Trofeo Pinocchio, organizzata dagli Arcieri Imperiesi.

Al termine della gara che ha visto i piccoli arcieri liguri competere sulla linea di tiro, la classifica ha decretato la squadra che parteciperà alla finale Nazionale del Trofeo Pinocchio che si svolgerà il 6/7 luglio a Venaria Reale.

Questa la compagine ligure: Cristian Vallone (Arcieri San Bartolomeo), Davide Farinetti (A.G.A), Gaia Lagomarsino (Arcieri Tigullio), Vittoria Realino ( Arcieri San Bartolomeo), Daniele Fiorito (Granatiere Sez- Arcieri), Beatrice Tarantini (Granatiere Sez- Arcieri), Paolo Monge (Arcieri Borghetto S.S.) Joshua Taggiasco (Arcieri della Superba), Beatrice Mamberti (Arcieri della Superba) e Lucia Elena (Arcieri 5 stelle). A questi dieci ragazzi si aggiungono i due arcieri già vincitori della fase Invernale Giacomo Cassini (Arcieri Imperiesi) ed Eleonora Dulbecco (Arcieri Imperiesi).

«E’ stata una gara bellissima – commenta il presidente Regionale ligure Enrico Rebagliati - i ragazzi hanno tirato le loro quarantotto frecce in un totale clima di amicizia e sportività, sono rimasto molto soddisfatto. Ora ci aspetta la finale Nazionale».