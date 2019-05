Rari Nantes Imperia, serie B femminile: le giallorosse chiudono la stagione regolare con una vittoria

Imperia. Primo posto e playoff già in cassaforte ma la Rari Nantes Imperia femminile chiude la stagione regolare con un successo. Alla Piscina Quadri di Treviglio, le giallorosse vincono 6-7 ed ora si preparano alla fase di fine giugno.

Il match si accende nel finale di primo quarto: Treviglio va avanti ma viene raggiunta dalle Rari-Girls, per due volte. Il primo nome a referto è quello di bomber Accordino, con la trasformazione del penalty, seguita da Anna Amoretti. La numero 10 imperiese decide anche il secondo periodo.

La partita è tesa e le squadre non risparmiano colpi, le imperiesi però sono concentrati sui tre punti. La giovanissima Rosta ed Accordino mettono un buon margine nel punteggio. La partita sembra in ghiaccio…e invece le lombarde riacciuffano la situazione. La Rari però ha il colpo di reni finale grazie alle belle segnature delle audaci Amoretti e Rosta, doppietta per entrambe, che sfruttano due situazioni di superiorità.

TREVIGLIO PN – R.N.IMPERIA 6-7

(2-2; 0-1; 1-2; 3-2)

TREVIGLIO – Rota, Valentini cap., Zanetti, Paris 2, Maraschi, Trezzi 3, Ghezzi, Ferrari, Albani, Petralia 1, Magni, Forzisi, Motta

IMPERIA – Sowe cap., Ruma, Martini, Platania, A.Amoretti 2, Cappello, Rosta 2, Ferraris, M.Amoretti, Accordino 3, Cerrina, Sattin, Di Mattia. All.: Stieber

Note: espulsa Paris (T) nel quarto tempo; uscite per limite di falli Albani (T) nel terzo tempo e Platania (I) nel quarto. Sup.Num.: Treviglio /8+ un rigore realizzato, Imperia 3/10 + due rigori realizzati