Rari Nantes Imperia, i risultati settimanali delle squadre giovanili

Imperia. Il settore giovanile della Rari Nantes Imperia, questa settimana, è sceso in acqua con quattro compagini. L’unica vittoria della Rari Young è stata firma dagli indomiti under 13.

Le giovani under 15 tornano sconfitte dalla sfida di La Spezia contro Venere Azzurra: il punteggio finale è 8-4 per le padrone di casa.

Secondo vittoria consecutiva, nella quarta fase, per gli under 13 allenati dalla coppia Rosso-Rocchi. I giovanissimi hanno vinto 8-14 in casa del Sori mostrando la netta crescita e i miglioramenti da inizio anno.

Cedono invece le squadre dei più esperti under 17 (7-9 casalingo contro Arenzano) e under 20 (k.o. 13-12 alla Crocera).