Rari Nantes Imperia: i convocati per l’importante sfida contro Rapallo

Imperia. L’ultima in casa della Serie B 2018-2019, sarà Rari Nantes Imperia – Rapallo Pallanuoto. Un match importantissimo per i ragazzi di Fratoni che cercano i punti per la salvezza. La partita sarà arbitrata dal signor Pusineri di Milano (già direttore della gara casalinga contro il Sestri) ed avrà inizio alle ore 15, alla Piscina Cascione appunto.

All’andata i levantini si imposero 9-7 e si affermarono come una delle pretendenti ai playoff. Con elementi di esperienza quali Oliva, Pineider e Casagrande, Rapallo ha costruito la sua classifica (al momento 5°) in casa propria dove ha perso, senza demerito, soltanto contro la corazzata Arenzano. La Rari Nantes Imperia, comunque, è affamata e cerca i punti che porterebbero alla salvezza. Dopo due k.o. consecutivi in trasferta, i giallorossi tornano alla Cascione per salutare il pubblico amico che non ha mai fatto mancare il proprio supporto.

Per l’occasione rientra dalla squalifica capitan Rocchi e, tra i disponibili, si rivede anche Paolo Durante.

Ecco i 13 convocati per la partita di domani, sabato 18 maggio:

Filippo ROCCHI (Capitano), Federico MERANO (Portiere), Andrea SOMA’, Paolo DURANTE, Giacomo FRATONI, Niccolò MAGLIO, Raffaele RAMONE, Vincenzo MIRABELLA, Jarno SPANO, Riccardo GANDINI, Leon KOVACEVIC, Tommaso RUSSO, Rikardo MERKAJ.