Ranking Atp, Fognini è il primo dei tennisti italiani

Taggia. L’armese Fabio Fognini a Roma non è riuscito a entrare in top 10 a causa di un grande avversario e di una condizione fisica imperfetta, ma ha guadagnato una posizione nella classifica Atp salendo all’11esimo posto (best ranking). Si conferma così il primo dei tennisti italiani.

Alle sue spalle posizione immutata per Marco Cecchinato (numero 19), mentre Matteo Berrettini fa un passo avanti e risale al numero 32.