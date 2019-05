Raccolta “porta a porta” a Ventimiglia, dal 13 maggio la distribuzione del kit

Ventimiglia. L’Amministrazione comunale comunica ai cittadini residenti nelle zone in cui si effettua la raccolta differenziata “porta a porta”, che nel mese di maggio saranno presenti sul territorio, operatori della ditta Docks Lanterna, che gestisce il servizio di Igiene Urbana, i quali distribuiranno a ciascuna famiglia il “kit” annuale per la separazione dei rifiuti domestici prodotti.

In queste occasioni saranno previsti momenti informativi sulla separazione dei rifiuti e sugli orari del loro conferimento al

servizio pubblico e saranno distribuiti volantini appositamente predisposti per la campagna divulgativa.

Le date di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata sono le seguenti:

13 maggio – dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso il parcheggio antistante alla Chiesa di S. Antonio Abate di via Tenda;

14 maggio – dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso il “Monumento al Marinaio” di via Trossarelli (Marina San Giuseppe);

15 maggio – dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso il Piazzale “Ex Caserma Gallardi” di via Gallardi 9;

16 maggio – dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso il parcheggio antistante alla Chiesa di S. Antonio Abate in via Tenda;

17 maggio – dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso il parcheggio antistante al “Ristorante Nico” in loc. Porra;

Ulteriori tre giornate – nei giorni 29 maggio, 3 giugno e 5 giugno, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) ingresso Comune – P.za della Libertà.

Durante la distribuzione dei sacchi l’Amministrazione Comunale provvederà, per i cittadini che se ne vorranno disfare, al ritiro di Micro-RAEE (Telefonini, cellulari, chiavette USB, carica batterie, tastiere, videogiochi, asciugacapelli, ferri da stiro,

telecomandi, etc.), di pile esauste e farmaci scaduti.