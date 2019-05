Raccolta differenziata, a Bordighera riattivato il servizio di distribuzione dei sacchi

Bordighera. Da domani, giovedì 23 maggio, sarà riattivato il servizio di distribuzione dei sacchi per la raccolta carta, plastica, indifferenziato e organico presso il nuovo Point Green sito in piazza Eroi della Libertà (piazza della Stazione), al numero 4 (a lato dell’ingresso della stazione ferroviaria, fronte ex sede Poste Italiane).

Il Point Green sarà aperto tutti i giovedì, dalle 9 alle 12.