Quattro liguri agli Europei Junior di Essen, Alice Ramella porta i colori della Canottieri S. Stefano al Mare in Germania

Santo Stefano al Mare. Ben 4 i vogatori e le vogatrici liguri convocati per partecipare agli Europei Junior in programma sabato e domenica prossimi a Essen (Germania).

Dopo l’oro agli Europei e il bronzo ai Mondiali 2018, Alessandro Bonamoneta (Sportiva Murcarolo – nella foto secondo da sx) sarà nuovamente ai nastri di partenza con il 4 senza, sempre con Achille Benazzo (SC Cerea), e con i nuovi compagni Giorgio Battigaglia (CC Tevere Remo) e Francesco Cella (CC Napoli). Edoardo Rocchi (GS Speranza Pra’), nel 2018 medagliato alla Coupe de la Jeunesse, affronterà gli Europei nella specialità del 4 di coppia con Diego Paroli (Gavirate), Jacopo Mascitelli (SC Milano) e Lorenzo Manigrasso (SC Tritium). Lucia Rebuffo (Rowing Club Genovese) gareggerà nel 4 con assieme a Clara Massaria (SC Arno), Lucrezia Baudino (CUS Torino), Beatrice Giuliani (SC Milano) con al timone Giulia Clerici (Moltrasio). Per Alice Ramella (SC Santo Stefano) appuntamento continentale a bordo del 4 di coppia con Alexandra Kushnir (SC Ravenna), Laura Pagnoncelli (SC Tritium), Ilaria Corazza (SC Ausonia).

Il programma provvisorio degli Europei Junior – che sarà ufficializzato in forma definitiva dopo il Team Manager Meeting di domani alle 17 – prevede per la giornata di sabato il via alle batterie alle 9.30 con il quattro con Junior maschile, mentre l’ultima qualifica al mattino sarà alle 12.25 e riguarderà l’otto Junior maschile (dove l’Italia non schiera alcun equipaggio). Nel pomeriggio, tra le 14.05 e le 15.40 i recuperi. Domenica le finali con l’assegnazione dei titoli e delle medaglie continentali.