Promozione, la San Stevese perde contro il Ceriale

Santo Stefano al Mare. Domenica pomeriggio è andata in scena la partita di andata degli spareggi di Promozione tra Ceriale Progetto Calcio e San Stevese, che si è conclusa 2-1 a favore dei padroni di casa.

Domenica la San Stevese scenderà nuovamente in campo, alle 16, per affrontare nuovamente il Ceriale Progetto Calcio per la partita valida per gli spareggi di ritorno. Ultima occasione per dare il meglio e portare a casa un buon risultato.

Promozione – Playout -

Ceriale-San Stevese 2-1

Reti: 37’Licata, 53’Ricotta (C) 60’Russo (S)

Ceriale: Beeuwer, Genduso, Michero, Licata, Balbo, Illiano, Bertolaso, Bellinghieri, Rossignolo, Cutuli, Ricotta. A disposizione (Ebe, Momo, Bonifazio, Muniz, Gervasi, Surace, Tomao, Corsini, Dominici). Allenatore: Biolzi

San Stevese: Laura, El Kamli, La Greca, Ciaramitaro, C. Gagliardi, Stella, Russo, Lanteri, Cutellè, Stamilla, Rambaldi. A disposizione (Semiglia, Grandi, G. Calvini, De Flaviis, A. Geraci, Cioffi, Brizio, B. Raguseo, Valenzise). Allenatore: Siciliano