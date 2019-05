Privatizzazione dell’ospedale, Semplicemente Bordighera: «Presentata interpellanza per ottenere chiarimenti»

Bordighera. «Leggiamo sugli organi di stampa di oggi alcuni articoli che riportano buone notizie relative ad investimenti sostanziosi che la ASL1 ha programmato per i servizi sanitari della Provincia di Imperia. Purtroppo non vengono forniti aggiornamenti in merito alla situazione della privatizzazione dell’ospedale di Bordighera che dovrebbe ormai entrare in fase di effettiva realizzazione» – dichiara Giuseppe Trucchi.

«Proprio per ottenere chiarimenti concreti e puntuali sullo stato della pratica, abbiamo presentato al sindaco Ingenito nei giorni scorsi un’interpellanza che contiene quattro semplici domande:

1) qual è il cronoprogramma preciso per la attivazione del pronto soccorso e dei reparti gestiti dal privato.

2) come verrà organizzata la gestione del personale attualmente in attività.

3) quale è la destinazione dei locali ubicati al lato est dell’ospedale che erano destinati ad uso pubblico come palasalute e sui quali vengono fornite informazioni contraddittorie.

4) che influenza ha la vertenza che pare essersi aperta (e ne chiediamo eventuale conferma) relativa al lotto 2 dei procedimenti di privatizzazione cioè Albenga e Cairo sulle procedure e sui tempi riguardanti il lotto 1 di Bordighera.

Siamo fiduciosi in questo modo di poter ottenere gli aggiornamenti che interessano noi come forze di opposizione a Bordighera e che certamente sono attese dalla cittadinanza. Il Sindaco potrà acquisire questi dati dalle competenti autorità regionali e portarli all’attenzione del consiglio comunale» – dice Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.