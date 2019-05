Principato di Seborga in ‘ostaggio’ del dimissionario Marcello I

Seborga. L’autoproclamato principato di Seborga è in ‘ostaggio’ del principe Marcello I, al secolo Marcello Menegatto. Da quando, il 12 aprile scorso, ha annunciato le sue dimissioni, Marcello non ha ancora firmato alcun atto di abdicazione: per questo motivo il Consiglio della Corona non può assumere la reggenza del principato.

Marcello aveva annunciato le sue dimissioni ‘irrevocabili’ dopo che la notizia della gravidanza della moglie Nina Dobler, dalla quale è separato, è stata resa pubblica. Il Consiglio della Corona aveva dato il nullaosta ed era in attesa del passaggio successivo: la firma del principe dell’atto di abdicazione. Ma Marcello non si è più presentato, creando una situazione di stallo.