Prima Categoria, Cervo condannato alla retrocessione diretta

Imperia. C’è voluta l’ultima giornata per emettere i verdetti del girone A di Prima Categoria.

La Veloce fa ritorno in Promozione, visto che ha vinto 4 a 0 sul campo di Diano Marina ai danni del Cervo. I granata si sono garantiti il primo posto finale grazie alla doppietta di Calcagno nel primo tempo e alle reti di Vejseli su rigore e Fanelli nella ripresa.

I savonesi hanno chiuso a più 4 sul Camporosso secondo in classifica. I rossoblù sono stati sconfitti per 2-1 da un determinato Plodio, che ha beneficiato dal doppio incrocio tra testa e coda della graduatoria. Infatti, vincendo, i valbormidesi hanno scavalcato proprio il Cervo, condannandolo alla retrocessione diretta. L’impresa della squadra di mister Massimiliano Brignone porta le firme di Spinardi e Basso; per gli ospiti gol di Giunta per il temporaneo pareggio.

L’undici condotto da William Perversi ha, invece, fatto sua l’intera posta in palio sul campo del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, imponendosi per 4 a 2. L’Altarese è andata a segno con Diop, Cela, Rovere e Magni; per i padroni di casa reti di Vitalone e Andrenacci.