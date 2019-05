Bordighera. Il “Barattolo dell’emergenza” Lions è un sistema di supporto semplice ed efficace, pensato a protezione delle fasce più deboli della popolazione, in particolare anziani e disabili che vivono soli, ma è un servizio potenzialmente estensibile a tutti i residenti.

Nei giorni scorsi, il Presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Domenica Espugnato de Chiara, accompagnata dal suo primo vice Germano Pellegrino e dal socio Edoardo Bonino, ha consegnato il primo lotto di 100 barattoli all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bordighera. All’incontro erano presenti la responsabile dell’ufficio Dott.ssa Francesca Ansaldo, l’assistente sociale Marianna Carbonetto, il vicesegretario generale Dott. Dario Sacchetti e l’Assessore delegato ai servizi sociali Dott. Stefano Gnutti.

Il lavoro dell’Ufficio comunale consisterà nell’individuare le persone bisognose di assistenza per dotarle di un barattolo, molto vivace visivamente, con i colori e il logo associativo Lions: racchiude al suo interno una scheda informativa compilata dai medici di base con importanti dati in caso di primo soccorso (patologie, farmaci assunti, allergie, persone da avvisare). Viene conservato in frigorifero e ne è segnalata la presenza tramite uno speciale adesivo Lions: in questo modo, in caso di emergenza sanitaria, i soccorritori potranno reperire le notizie anamnestiche essenziali sulla persona nelle fasi più delicate del primo intervento.