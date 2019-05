Prende il via il primo Trofeo Città di Diano Marina – Kata per tutti

Diano Marina. Il judo, cosiddetto sport minore in cui però, nei decenni, l’Italia ha avuto la sua da dire nei trofei internazionali, non è fatto solo di combattimento ma anche di kata – l’essenza, la forma – quella serie di movimenti codificati che rappresentano varie tecniche di combattimento in modo da evidenziarne i principi fondanti e le opportunità di esecuzione ottimali.

E’ attraverso il kata che si riscoprono le nobili origini di questa disciplina fatta di flessibilità, forza e disciplina. Il suo scopo primario è quello di tramandare la grande conoscenza acquisita agli allievi, poiché all’interno dei vari kata è possibile trovare tutte le tecniche dell’arte marziale che si sta eseguendo. Sebbene il suo scopo principale sia prettamente didattico, non è da sottovalutare anche il suo aspetto spirituale, secondo il quale il praticante vive il kata facendo vibrare le corde più profonde del proprio corpo esercitando un forte autocontrollo sulla respirazione e ricercando la maggiore efficacia possibile nelle tecniche, armonizzando il tutto in un qualcosa che va oltre un semplice schema.

Progetto ambizioso quello delle scuole di Judo di trasmettere questo insegnamento, non solo ad adulti maturi e consapevoli, ma anche a bambini e ragazzi alle prime armi con la pratica del judo, eppure è questo l’obiettivo dell’evento organizzato dal Judo Club Diano Marina che riunirà gruppi di squadre provenienti tanto dal Ponente Ligure quando dal Piemonte e Torino. 40 coppie dai 7 ai 50 anni si confronteranno al Palazzetto dello Sport G. Canepa di Diano Marina a partire dalle 9.30 del mattino.

La manifestazione realizzata con il supporto della Uisp – Area Discipline Orientali – Comitato Provinciale di Imperia e con il patrocinio del Comune di Diano Marina e della FIJLKAM – Comitato Regionale Liguria nasce dalla profonda volontà di Luca La Rosa – tecnico istruttore federale e presidente dell’Asd Judo Club Diano Marina di diffondere la pratica del kata anche tra i più piccoli, facendo del gioco e della sinergia tra i bambini, il modo per avvicinarsi ad una pratica tanto alta. Appuntamento quindi al Palazzetto dello Sport di Diano Marina per tecnici e appassionati.