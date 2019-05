Sanremo. L’Asd Sanremo calcio organizza a partire dal 10 giugno il 23° Trofeo Città di Sanremo, torneo notturno a 8 per liberi e tesserati.

Non ci sono limiti di categoria gli over 35, Juniores, 2^ Categoria non sono considerati tesserati, il numero massimo di tesserati per squadra è di 5. Sono già alcune le squadre iscritte al 23° torneo (provenienti anche da fuori provincia) che si svolgerà sul campo in erba sintetica di Pian di Poma.

L’obiettivo degli organizzatori è di raggiungere le 14/16 squadre iscritte per poter aumentare le partite da disputare e quindi lo spettacolo. Sarà presente i servizio bar ristorazione.

Per prenotazioni o informazioni chiamare il numero 328/8428471 oppure mandare un messaggio email asdsanremicalcio@gmail.com o un messaggio sulla pagina Facebook https://m.facebook.com/sanremocalcio/.