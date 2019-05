Postura e sport, incontro a Marina degli Aregai con il dottor Vincenzo Canali

Imperia. Finalmente anche in Provincia di Imperia si parla di Postura e Sport con una formazione di alto livello.

Lo sport è sempre più praticato e non può essere sottovalutato, richiede preparazione e professionalità in chi lo insegna, ecco perché attivare anche nella Riviera dei Fiori un percorso virtuoso di incontri con relatori specializzati. Il Dott. Vincenzo Canali che il 18-19 maggio sarà protagonista presso le strutture sportive e congressuali di Marina degli Aregai per un corso diretto a Fisioterapisti, Osteopati, Studenti e Laureati in Scienze motorie, Tecnici sportivi.

Già il 18 giugno 2018 il Professore dell’Università di Parma aveva riempito l’Auditorium della Ditta Fratelli Carli per un seminario serale dal tutto esaurito fra tecnici sportivi ed addetti ai lavori.

In questa occasione potranno essere approfondite, con teoria e pratica, tutte le tematiche solo introdotte lo scorso anno (difetti posturali che nella vita di tutti i giorni, così come nell’attività sportiva, producono compensi negativi a loro volta causa dei cosiddetti traumi da carico iterativo e relativa sintomatologia di dolore).

Si pone il primo mattone per iniziare a formare operatori specializzati in riprogrammazione posturale, figure professionali ad oggi molto richieste nelle società sportive e nelle palestre dove si lavora sulla prevenzione e sulla riduzione o risoluzione dei sintomi del dolore.