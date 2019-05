Pontedassio, si presenta la lista “Tradizione e Territorio”

Pontedassio. Per le elezioni del nuovo Consiglio comunale di Pontedassio, la Lista Civica “Territorio e Tradizione” si presenta all’appuntamento con tanto entusiasmo e altrettanta consapevolezza dell’impegno che l’attività amministrativa richiede.

«La nostra è una lista civica aperta al rinnovamento -dichiarono i candidati in una nota – con un candidato sindaco di esperienza e tanti giovani entusiasti. Slegata da imposizioni di partito, con candidati simpatizzanti di tutte le forze politiche, ma uniti per affrontare i problemi e per provare a migliorare le condizioni del territorio. Punteremo la nostra attenzione in particolare sui giovani, sulle persone anziane e su quelle più fragili, ma saremo attenti anche a porre in atto azioni per mantenere e migliorare i servizi e tutte le attività economico-produttive presenti nel nostro comune. Senza dedicarci “a sogni e fantasticherie” ci adopereremo nella cura dell’ordinario, nel completamento dei lavori già in parte attuati dall’amministrazione uscente, nella risistemazione delle strade carrabili e pedonali, nella pulizia e nell’ordine dei paesi, senza farci mancare gli interventi di un certo rilievo. Come verrà dettagliatamente spiegato nel programma».

Ecco i volti dei candidati: Gabriele Agnese, Marianna Anassarette, Luca Ardissone, Luca Fraate, Cristina Eligia Manera, Alberto Palumbo, Benedetta Papone, Marco Piana, Samuele Simondo, Thomas Verda.