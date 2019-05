Pontedassio, infortunio sul lavoro alla “Mdf Gomme” indagini in mano agli ispettori dello Psal

Pontedassio. Emilio Caviglia, 57 anni, residente ad Andora nel savonese, l’addetto dell’officina “Mdf Gomme” di Pontedassio in regione Santa Lucia che ieri è rimasto gravemente ferito al volto per lo scoppio di un pneumatico di un trattore al quale stava lavorando si trova sempre ricoverato in osservazione all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Delle indagini sull’accaduto se ne stanno occupando gli ispettori dello “Psal“, il nucleo di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl 1 che dovranno stabilire con esattezza la causa dell’esplosione.

Si dovrà, in particolare, verificare se le condizioni di sicurezza sono state rispettate.

L’uomo è stato soccorso dai colleghi e sono poi sopraggiunto per i soccorsi un mezzo della Croce Rossa e una gazzella dei carabinieri.

Gli operatori del 118 viste le condizioni del ferito lo hanno trasferito d’urgenza in codice rosso nel nosocomio pietrese dove rimane in prognosi riservata.