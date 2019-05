Pontedassio, Ilvo Calzia torna primo cittadino della “capitale” della valle Impero

Pontedassio. Ilvo Calzia (Tradizioni e territorio) diventa primo cittadino con 856 (68,32 per cento), mentre l’avversario Elena Fontana (Pontedassio Viva) ha ottenuto 397 (31,68 per cento). Il dirigente del Comune di Imperia torna a occupare, dopo l’esperienza negli anni Novanta la poltrona di primo cittadino di Pontedassio, centro della valle Impero alle spalle del capoluogo

«Le sensazioni – dice Calzia – erano buone già in campagna elettorale. Ora bisogna rimboccarsi le maniche per risolvere i problemi. Le risorse sono poche ma si può sopperire. La giunta? Ho le idee chiare ma non le ho ancora comunicate».