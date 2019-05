Pontedassio. Weekend di gare per i ragazzi del Rusty Bike Team Icer Costruzioni.

Nel fine settimana il team è stato impegnato su due fronti: a Pineto in Mtb dove ha corso in un percorso tecnico e particolarmente scivoloso Matteo Siffredi che sale sul gradino più alto del podio e a Pianezza su strada dove hanno corso gli allievi ed esordienti.

Al mattino per la categoria allievi hanno corso su strada per 67 km Anselmi Tommaso, Bianchino Wellington, Alassio Simone e Fordano Alessio. «Bravi tutti e il miglior risultato va a Tommaso Anselmi che guadagna un 12esimo posto- fa saper eil team di Pontedassio – Nella categoria esordienti corrono per circa 30 km in un circuito molto duro, Gammino Tiziano, Rolando Joann e Alassio Christian che finiscono tutti la gara. Il miglior piazzamento lo ottiene Rolando Joann con un ottimo 10 posto. Purtroppo per i giovanissimi gara annullata per maltempo».