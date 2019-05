Pontedassio, esplode pneumatico. Grave operaio della ‘Mdf Gomme srl’

Pontedassio. Un operaio di 57 anni, di Andora, che lavora per la ditta “Mdf Gomme srl”, in regione Santa Lucia, è rimasto gravemente ferito intorno alle 16,30 in seguito all’esplosione di uno pneumatico per macchina operatrice. Stando a quanto ricostruito, sembra che l’uomo stesse gonfiando lo pneumatico, alto più di un metro, di un trattore. Ad un certo punto, però, per cause in via di accertamento, si è verificata l’esplosione, fortissima, che ha scaraventato il cinquantasettenne indietro per diversi metri per lo spostamento d’aria.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i carabinieri e l’ufficio dell’Asl 1 che si occupa di infortuni sul lavoro. L’operaio è grave ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Ha riportato lesioni al volto, alle braccia, alle gambe e al torace. Si teme che possa aver riportato anche un’emorragia interna.