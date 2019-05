Play out di Eccellenza, il Ventimiglia Calcio gioca contro Rapallo Ruentes

Imperia. Oggi inizieranno i play out del campionato di Eccellenza. Alle 16 si giocheranno le partite Ventimiglia contro Rapallo Ruentes e Albenga contro Sammargheritese. Le partite si ritorno sono in programma per domenica 19 maggio, sempre alle 16.

Questa settimana il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Paolo Rossi (Albenga). Dovranno saltare la prossima partita Luca Corciulo (Pietra Ligure) e Flavio Malatesta (Rivarolese).

Ammenda di 100 euro all’Albenga “per il comportamento di alcuni tifosi che tiravano all’interno del terreno di gioco numerosi rotoli di carta igienica, la cui rimozione causava il ritardato inizio della gara di 3′ e per la ritardata consegna delle chiavi della vettura della terna, da parte del dirigente addetto”.

La classifica marcatori finale:

18 reti: Alessi (Cairese), Ilardo (Genova Calcio)

17 reti: Saviozzi (Cairese)

16 reti: Zunino (Pietra Ligure), S. Romei (Rivarolese), Battaglia (Angelo Baiardo)

15 reti: Donaggio (Vado), Parodi (Vado/Genova Calcio)

14 reti: Lupo (Alassio FC), M. Rossi (Rapallo)

13 reti: Compagnone (Busalla), Sassari (Alassio FC), Mura (Rivarolese)

12 reti: Lobascio (Busalla), Vittori (Finale), Capra (Finale/Vado), Calcagno (Albenga), Bertuccelli (Valdivara 5 Terre/Rapallo)

11 reti: Castagna (Imperia), Baracco (Pietra Ligure)

10 reti: Costantini (Imperia), Provenzano (Angelo Baiardo)

9 reti: Gaggero (Pietra Ligure)

8 reti: D’Antoni (Vado), G. Cotellessa (Busalla), Minutoli (Molassana Boero), Gerardi (Alassio FC), L. Vallerga (Finale)

7 reti: Falsini (Molassana Boero), Daddi (Ventimiglia), Al. Salzone (Finale)

6 reti: Mehillaj (Sammargheritese), Oliviero (Rivarolese), Mela (Albenga), Venturelli (Angelo Baiardo), De Martini (Genova Calcio), Alvisi (Valdivara 5 Terre), Faedo (Imperia)

5 reti: Lu. Ferrara (Finale), Calvo (Sammargheritese), Redaelli, Oubakent (Vado), Di Mario, Oxhallari (Alassio FC), Figone (Imperia/Cairese), A. Rea, Galiera (Ventimiglia), Camoirano, Lepera (Genova Calcio)

4 reti: Sfinjari (Alassio FC), A. Naclerio, Vanacore (Valdivara 5 Terre), Massara (Genova Calcio), Giglio (Imperia), Repetto (Busalla), Napello (Rivarolese), Garrasi, Michi (Rapallo), Privino, Masi (Sammargheritese), Felici (Ventimiglia), Facello (Cairese)

3 reti: Gallo (Vado), Keita (Molassana Boero), Dotto (Genova Calcio), Arrigo, Carro Gaiza, P. Rossi (Albenga), Cilia, Gallio (Sammargheritese), Rovere, Auteri (Pietra Ligure), Genta (Finale), De Persiis (Rivarolese), Macagno (Vado/Rivarolese), Ottonello (Alassio FC), Mamone (Ventimiglia), Di Martino (Cairese), Martelli (Imperia)

2 reti: Tona (Vado), Buono, Giambarresi (Genova Calcio), Briozzo, Camera, Bianchino, Guidotti, Rosati (Angelo Baiardo), Ambrosini, G. Cavallone, Laera, Corio (Imperia), Carbone, Cupini, Paparcone, Lunghi (Rapallo), Haidich, G. Gerini, Fanelli (Albenga), Gaglioti, Bottino, Badoino (Pietra Ligure), Maucci, Neirotti, Cesaretti, Pezzi (Sammargheritese), Battipiedi (Alassio FC), Gambarelli, Ungaro, Donato, Malatesta (Rivarolese), L. Sammartano (Ventimiglia), Vagge, Cocurullo, M. Romei, Rapetti (Molassana Boero), De Matteis, L. Pastorino (Cairese), Paparcone (Rapallo/Valdivara 5 Terre), Moretti (Busalla), Nelli (Genova Calcio/Busalla), Simonini, Matar (Valdivara 5 Terre)

1 rete: Moscatelli, Di Lauro, Roda, Fazio, Mella (Imperia), Valletta, Cutugno, Barilari, Franceschini, Terribile, Degano (Valdivara 5 Terre), Traverso, Costa, Morabito (Genova Calcio), Ciminelli, Cartosio, Manca (Rivarolese), Cafournelle, Eugeni, Principato (Ventimiglia), Magnani, Doffo, Piana, Spozio, Rizzo (Cairese), Costamagna, Farinazzo, Barison, Taku, Alfano, Carro Gaiza (Albenga), Massa (Finale), Musante, Amandolesi, Ferrari, Mortola, Sanguineti (Sammargheritese), Odasso, Viganò, Alfano, Galleano, Damonte, S. Pastorino, Basso (Alassio FC), Marchesi, Cupini, Marrale, Moretti (Rapallo), Digno, Pascucci, Dondero (Angelo Baiardo), Corciulo, F. Rossi, En Nejmy, Rimassa (Pietra Ligure), Puddu, Del Nero, Lo. Ferrara (Vado), F. Garrè, Iraci (Busalla), Costa, Cuman, Alagona (Molassana Boero)

Autoreti: 1 Beninati, F. Rossi (pro Cairese), Cutugno (pro Busalla), Garrasi (pro Finale), Digno, Napello (pro Imperia), Galleano, Ungaro, Censini (pro Vado).