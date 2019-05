Pizzeria di via Tenda chiusa, Lega Ventimiglia: «Ringraziamo il questore Capocasa per questo provvedimento»

Ventimiglia. Arriva immediato il ringraziamento da parte della Lega Ventimiglia per il provvedimento di chiusura con

sospensione della licenza nei confronti di una pizzeria di via Tenda. Il locale ha subito la notificazione in esecuzione alle direttive del questore di Imperia Capocasa che ha applicato l’art. 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza per la comprovata dimostrazione che l’attività è stata, ad oggi, ritrovo abituale di di persone pregiudicate o pericolose per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini e quindi fonte di pericolosità sociale.

“A nome nostro e da parte di tutti quei residenti della zona che in questi anni hanno percepito un alto livello di insicurezza transitando nel loro quartiere vorrei ringraziare il Questore – ha fatto sapere il responsabile provinciale Lega del dipartimento di sicurezza e immigrazione Marcello Bevilacqua – non solo per il provvedimento nei confronti del locale ma per il giro di vite approntato in tutta l’area che ha prodotto risultati positivi soprattutto in termini di prevenzione”.

“Un incessante presenza nel quartiere delle pattuglie delle forze di polizia ha consentito infatti - ha concluso Bevilacqua – che non degenerassero situazioni quali assembramenti ingiustificati, litigi per futili motivi, schiamazzi notturni e numerose e prolungate presenze di migranti in quell’area i quali, non di rado in stato di ubriachezza”.