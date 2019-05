Pigna sceglie il nuovo sindaco, ecco i programmi elettorali di Borfiga e Trutalli

Pigna. Si vota, come in molti altri della provincia, nel comune dell’alta val Nervia. La data è quella del 26 maggio prossimo e le liste in lizza sono due, per altrettanti candidato sindaco.

Qui di seguito, in ordine alfabetico, gli aspiranti primo cittadino con i programmi elettorali. Clicca su “Programma di…” per visualizzare al documento in questione.

Renato Borfiga (lista “Pigna Unita”). Programma di Borfiga

Roberto Trutalli (lista “Roberto Trutalli Sindaco”). Programma di Trutallo