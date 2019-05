Pieve di Teco, al Teatro Salvini arriva Saverio Raimondo

Pieve di Teco. Venerdì 31 maggio alle 21, presso il Teatro Salvini, a ingresso libero fino a esaurimento posti, arriva il celebre volto televisivo Saverio Raimondo.

L’evento è presentato da Aguilar Stand Up, prodotto da Marco Pastorino con la direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte.

Saverio Raimondo, la voce più rappresentativa nel panorama della stand up comedy italiana, dopo mesi di rodaggio nei club di tutta Italia con le serate “free jazz”, torna sul palcoscenico con il suo nuovo Saverio Raimondo Live: un ora di nuda e cruda comicità che, partendo dal mondo di oggi e dalla vita quotidiana occidentale, attraversa inevitabilmente la satira politica per sorvolare un humour più leggero e demenziale, spaziando da aneddoti personali, osservazioni, riflessioni e fantasie. Saverio Raimondo, “un satiro contemporaneo, metà uomo… e basta, solo metà”, mostra al pubblico il suo lato più intimo: attraverso le sue ansie – costantemente al centro della scena – esprime il suo punto di vista politicamente scorretto sia sugli aspetti più banali della vita quotidiana che sulle sue debolezze e contraddizioni più profonde. La scaletta è spesso decisa di volta in volta, prima di salire sul palco, lasciando anche la porta aperta ad eventuali modifiche a spettacolo in corso: tra le quasi 10 ore di repertorio fra cui scegliere i brani che compongono la sua ora di show e le piccole improvvisazioni o variazioni, Saverio Raimondo afferma “posso ormai concedermi sul palco la stessa libertà di un musicista jazz con il suo strumento”. Il volto di punta di Comedy Central Italia (canale 124 di Sky), che con la quinta stagione del suo premiato late night show CCN – Comedy Central News tornerà in onda da aprile, offrirà al suo pubblico un cocktail di satira feroce, humour surreale, paradossi e oscenità, il tutto servito nel tipico stile “americano” della stand up comedy, la new wave della comicità italiana che negli ultimi anni ha visto un vivace proliferare di una vera e propria scena indipendente. Saverio Raimondo, è attualmente nel cast di Caterpillar, il programma di Rai Radio2 condotto da Massimo Cirri e Laura Troya, ne Le Parole della Settimana, di Massimo Gramellini e in libreria con STIAMO CALMI, Come ho imperato a non preoccuparmi e ad amare l’ansia, edito Feltrinelli.

Il 17 maggio ha esordito su Netflix con il suo primo Comedy Special “Il satiro parlante”.