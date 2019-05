Piccoli comuni al voto nell’Imperiese, tutti i sindaci eletti

Imperia. Piccoli comuni al voto, ecco tutti gli eletti e gli scontri diretti tra liste in corsa negli enti con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Nei Municipi dove risultava candidata un sola lista e in cui si sono recati alle urne il 50+1% degli aventi diritto è stato eletto il relativo aspirante sindaco. In questo caso, i nomi erano già noti ieri alle 23.

Airole

Maurizio Odoero (lista civica Vivere Airole) è stato eletto sindaco con 181 voti (100 per cento).

Badalucco

Sfida a tre tra: Walter Bestagno, lista civica Sopra Tutto Badalucco; Daniele Deplano, lista civica Badalucco al Centro; Matteo Orengo, Valorizziamo Badalucco

Camporosso

Davide Gibelli già eletto sindaco, lista civica Camporosso nel Cuore (affluenza 62,77).

Castellaro

Giuseppe Galatà (Castellaro Insieme) ha raggiunto 631 voti (100 per cento).

Ceriana

Maurizio Caviglia (Ceriana nel Cuore) ha ottenuto 457 voti (100 per cento).

Cervo

Natalina Cha detta Lina (Insieme per Cervo) diventa sindaco con 442 voti (66,57 per cento) superanto l’avversario Giacomo Vernazza detto Mino (Uniti per Cervo) che ha ottenuto 222 voti (33,43) per cento.

Cesio

Fabio Natta (lista civica Per Cesio) si riconferma primo cittadino con 140 voti (100 per cento).

Chiusanico

Giovanni Agnese (Chiusanico in Valle Impero) è stato eletto sindaco con 342 voti (93,19 per cento). Sconfigge così l’avversaria Sara De Meo di Territorio Tradizione che ha ottenuto solo 25 voti (6,81 per cento).

Diano San Pietro

Claudio Mucilli, (Impegno per Diano San Pietro) diventa sindaco con 403 voti (61,53 per cento), mentre l’avversario Sabrina Saguato (insieme per Diano San Pietro) ha ottenuto 252 voti (38,47 per cento).

Dolceacqua

Sfida a due tra il sindaco uscente Fulvio Gazzola, Tutti per Dolceacqua e Barbara Lombardo, lista civica Avanti Dolceacqua

Dolcedo

Giovanni Danio (Cambiamo Dolcedo) eletto sindaco con 624 voti (100 per cento).

Isolabona

Augusto Peitavino (Isolabona che C’è) eletto sindaco con 261 voti (60,84 per cento). Supera l’avversario Dario Faraone (Rinnovare si può) che ha ottenuto 168 voti (39,16 per cento).

Mendatica

Piero Pelassa (Sviluppo e tradizione) vince con 113 voti (100 per cento).

Molini di Triora

Manuela Sasso, (W Molini) è diventata primo cittadino con 202 voti (55,80 per cento), mentre l’avversario Antonio Mario Becciu (Nuovo Futuro) ha avuto 160 voti (44,20 per cento).

Montegrosso Pian Latte

Giuliano Maglio, (Montegrosso Liberamente) diventa sindaco con 60 voti (61,22 per cento). Ha superato così l’avversario Oliviero Olivieri (Futuro Insieme) che ha ottenuto solo 38 punti (38,78 per cento).

Olivetta San Michele

Adriano Biancheri di Insieme per Olivetta è il nuovo sindaco. E’ stato eletto con 98 voti, (89,09 per cento), mentre Giuliano Arras ha ottenuto solo 12 voti (10,91 per cento).

Ospedaletti

Daniele Cimiotti (Rilancio e Sviluppo) diventa sindaco. Ha battuto il candidato sindaco uscente Paolo Blancardi (Ospedaletti per Tutti) e la terza aspirante alla poltrona di primo cittadino Valentina Lugarà (Viviamo Ospedaletti).

Pigna

Roberto Trutali, (Roberto Trutali Sindaco) diventa sindaco con 295 voti (58,07 per cento). Renato Borfiga (Pigna Unita), l’avversario, ha ottenuto 213 (41,93 per cento).

Pontedassio

Ilvo Calzia (Tradizioni e territorio) diventa primo cittadino con 856 (68,32 per cento), mentre l’avversario Elena Fontana (Pontedassio Viva) ha ottenuto 397 (31,68 per cento).

Ranzo

Piero Raimondi (lista civica X Ranzo9 si riconferma sindaco con 213 voti (100 per cento).

Riva Ligure

Giorgio Giuffra (Lista Riva) si riconferma sindaco.

San Bartolomeo al Mare

Valerio Urso (Il tuo paese) si riconferma sindaco. Laura Arimondo (Insieme si può) ha perso.

San Biagio della Cima

Luciano Biancheri (lista civica Il Paese delle Rose) con 665 voti (100 per cento).

San Lorenzo al Mare

Paolo Tornatore (Per San Lorenzo) diventa sindaco con 545 voti (76,87 per cento), mentre la sfidante Lorenza Bellini (San Lorenzo Oggi) ottiene 164 voti (23,13 per cento).

Soldano

Isio Cassini (Lista del Leone) eletto sindaco con 477 voti (100 per cento).

Vallebona

Roberta Guglielmi (Per Vallebona) si riconferma sindaco con 592 voti (100 per cento).

Vasia

Mauro Casale (lista civica Insieme per Vasia) è sindaco con 182 voti con (100 per cento).

Vessalico

È stata eletta Paola Gilberti (Vivere Vessalico) con 76 voti (51,01%). Batte così lo sfidante Giovanni Gandalini (Per Vessalico) che ha ottenuto 76 voti (43,99%).

Risultati in aggiornamento