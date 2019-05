Piazzale al mare di Ospedaletti, l’opinione del candidato consigliere Marco Cuccuvè

Ospedaletti. «Sono passati alcuni anni ormai dall’inaugurazione del tanto atteso tratto di pista ciclabile Ospedalettese. Una risorsa, anzi un “fiore” per la città non priva di alcune questioni “spinose”, come la vicenda legata ai parcheggi, ma che rappresenta un punto di arrivo e di partenza per le passeggiate e le attività sportive, praticate dai residenti e dai turisti.

Una risorsa che ha gettato una nuova luce su un area trascurata da parecchio: il piazzale al mare».

A commentare la situazione è Marco Cuccuvè, titolare del famoso ristorante “Byblos” e candidato consigliere sulla lista di ViviAmo Ospedaletti: «Chiunque percorre il tratto di ciclabile antistante non può che raccapricciarsi per l’abbandono di questo ampio spazio già protagonista di bellissime feste di paese e per l’inutilizzo di un tale potenziale attrattivo».

E prosegue, fiducioso: «A due passi da piazza Caduti di Nassiryha, incuneato tra la ciclabile e le spiagge nonché accarezzato dalla brezza marina e baciato dal sole, abbiamo a disposizione un gioiello che può diventare un catalizzatore di eventi e di manifestazioni anche solo durante la bella stagione.”

Una visione in sintonia con quella del candidato sindaco della lista di ViviAmo, l’avvocato Valentina Lugarà, la quale ha fatto di questo recupero uno delle obiettivi del programma per dare un nuovo impulso al lungomare di Ospedaletti».