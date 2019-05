Peschereccio in difficoltà al largo di Ventimiglia, soccorso dalla capitaneria di porto

Ventimiglia. Intorno alle 7,30 la motovedetta CP864 della capitaneria di porto di Sanremo ha raggiunto un peschereccio in difficoltà a circa 4 miglia dalla costa di Ventimiglia. Il natante imbarcava acqua da una falla. Immediato l’intervento della capitaneria, che ha affiancato l’imbarcazione e assistito alle operazioni necessarie per metterla in sicurezza: fortunatamente le pompe di esaurimento presenti a bordo del peschereccio sono entrate in funzione e hanno permesso al natante di non affondare.

L’intervento, tuttavia, si concluderà solo con il rientro in porto, a Sanremo, del peschereccio, scortato dalla motovedetta.