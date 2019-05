Perdita d’acqua alla Spianata di Oneglia, Golfo dianese di nuovo a secco

Imperia. L’ennesimo importante guasto alla rete idrica all’altezza della Spianata di Oneglia in via Novaro sta provocando problemi di approvvigionamento in tutto il Golfo dianese fino al punto di consegna di Rollo.

I tecnici Amat sono al lavoro per riparare la conduttura dell’acquedotto del Roja: si cercherà di ridurre al minimo i disagi alloscopo di riattivare nel più breve tempo possibile l’erogazione, ma non si escludono tempi più lunghi.