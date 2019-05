Partita dai due volti tra Schiavetti Pallamano Imperia e i nizzardi del Cavigal

Imperia. Partita dai due volti sabato sera al PalaSancamillo tra i padroni di casa del mister Emanuele Pappalardo, terzi in classifica, ed i nizzardi del Cavigal secondi.

L’importanza della partita era sottolineata dal fatto che i due arbitri erano i fratelli Fitoussi della categoria elite, i quali hanno ben diretto in un palazzetto gremito di tifosi imperiesi a dare sostegno ai propri ragazzi. Come detto partita dai due volti per il team del capoluogo, il quale nel primo tempo sbagliava moltissimo sia in difesa, non chiudendo bene gli spazzi agli avversari, che in attacco, con tantissimi tiri sbagliati davanti al portiere francese.

Fino a metà della prima frazione si è giocato punto a punto ed il punteggio era 9 a 9 ma da quel momento in poi i francesi sfruttando anche il momento molto negativo dei camillini, si portano in vantaggio di 7 reti portando a chiudere il primo tempo in loro favore per 20 a 13 . L’intervallo è stata l’occasione per il mister rossoblù ed il capitan Alessandro Riano di parlare con i propri compagni al fine di sistemare al meglio la difesa e porre in essere anche le giuste correzioni in attacco.

Mai un’intervallo fu così tanto redditizio perché nella seconda frazione entra in scena un’altro Team Schiavetti Pallamano Imperia che con l’aiuto del pubblico, mai sazio nell’incitare i rossoblù fino alla fine, ha incominciato a rimontare azione dopo azione i francesi tant’è che dopo 15 minuti raggiungeva il pareggio e sull’onda dell’entusiasmo continuavano a non mollare nessun pallone tramortendo gli stessi avversari, i quali non riuscivano più a contenere l’onda imperiese che ha chiusa vittoriosa per 35 a 31.

«E’ stata una partita bellissima per il pubblico – commenta lo stesso mister – dopo un primo tempo sbagliato dai i miei giocatori per una difesa non grintosa e per tiri sbagliati ingenuamente abbiamo resettato e ripreso in mano la partita , non era facile e per questo devo fare i complimenti a tutti soprattutto a chi è subentrato dalla panchina come il centrale dell’under 19 Andrea Lurgio che ha dato una mano nell’organizzazione del gioco, anche con gol importanti.

Questa vittoria ci porta al secondo posto, però ci deve far capire che giocando da squadra abbiamo un vantaggio nei confronti dei nostri avversari, quindi bisogna essere tutti concentrati altrimenti si corre il rischio di regalare un tempo come abbiamo fatto oggi agli avversari».

Ora ancora una gara in casa per il Team Schiavetti Pallamano Imperia al PalaSancamillo domenica prossima alle 11 contro il forte Carros. Giocatori scesi in campo: Portieri Massimo Moisello e Andrea De Luca, Matteo Bottino 1 goal, Alessandro Cucè 3 goal, Riccardo Luppino 8 goal, Andrea Lurgio 5 goal, Daniele Martino, Alessandro Riano 6 goal, Lucio Sasso 5 goal, Damiano Rossi 3 goal, Matteo Tucci, Pietro Tambone 4 goal. Allenatore Emanuele Pappalardo, dirigenti Domenico Martino e Tonino Luppino.

Campionato Francese Senior Maschile

Usd Schiavetti Pallamano Imperia – Cavigal Nizza: 35 – 31.