Pallapugno, rinviate le partite di domenica 19 maggio della serie A Banca d’Alba-Moscone

Imperia. Rinviate le partite di domenica 19 maggio della serie A Banca d’Alba-Moscone di pallapugno:

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Sesta giornata

Torfit Langhe e Roero Canalese-Tealdo Scotta Alta Langa 11-4

Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Araldica Pro Spigno sospesa per pioggia sul punteggio di 1-1 (40-15), prosegue giovedì 23 maggio ore 21 a Mondovì

Olio Roi Imperiese-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 7-11

Araldica Castagnole Lanze-Robino Trattori Santo Stefano Belbo rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 28 maggio ore 21 a Castagnole delle Lanze

Riposa: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo

Settima giornata

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Torfit Langhe e Roero Canalese rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 22 maggio ore 21 a Cuneo

Lunedì 20 maggio ore 21

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Alusic Acqua S.Bernardo Merlese

Martedì 21 maggio ore 21

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Araldica Pro Spigno

Mercoledì 22 maggio ore 20.30

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze

Riposa: Robino Trattori Santo Stefano Belbo