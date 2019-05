Pallapugno, la Taggese supera Osella Surrauto Monticellese

Taggia. Il punto sulla serie B dopo il recupero di Madonna del Pasco:

Serie B – Quinta giornata

Benese-Virtus Langhe 10-11

Vini Capetta Don Dagnino-Speb 11-2

Morando Neivese-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-5

Acqua S.Bernardo San Biagio-Srt Progetti Ceva 11-4

Osella Surrauto Monticellese-Taggese 7-11

Riposa: Serramenti Bono Centro Incontri

Recupero prima giornata

Bcc Pianfei Pro Paschese-Virtus Langhe 11-1

Con la partita di martedì sera a Madonna del Pasco, terminano i recuperi della serie B: la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto conquista il primo punto dell’anno, superando 11-1 la Virtus Langhe di Francesco Isaia. Intanto, dopo il quinto turno, la Taggese di Daniel Giordano mantiene l’imbattibilità e la testa solitaria della classifica, espugnando lo sferisterio di Monticello d’Alba: 7-11 con la Osella Surrauto Monticellese di Marco Battaglino.

Secondo posto, a una lunghezza, per la Morando Neivese e la Vini Capetta Don Dagnino: la quadretta di Fabio Gatti s’impone 11-5 con la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto, mentre i liguri di Daniele Grasso vincono 11-2 con la Speb di Andrea Daziano. Secondo punto per l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino dopo l’11-4 con l’Srt Progetti Ceva di Omar Balocco. Infine, la Benese di Paolo Sanino rimane a quota zero dopo la sconfitta casalinga per 10-11 con la Virtus Langhe. Turno di riposo per la Serramenti Bono Centro Incontri di Stefano Brignone.

La classifica definitiva dopo la quinta giornata d’andata: Taggese 5; Morando Neivese e Vini Capetta Don Dagnino 4; Speb 3; Acqua S.Bernardo San Biagio, Osella Surrauto Monticellese e Serramenti Bono Centro Incontri 2; Bcc Pianfei Pro Paschese, Virtus Langhe e Srt Progetti Ceva 1; Benese 0.

Calendario e classifica