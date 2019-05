Pallapugno, il punto su serie C1 e C2

Imperia. Il punto su serie C1 e C2:

Serie C1 – Quarta giornata

Bubbio-Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca 11-4

Monastero Dronero-Araldica Castagnole Lanze rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 21 maggio ore 21 a Monastero Dronero.

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Barbero Albese rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 21 maggio ore 21 a Cuneo.

Polisportiva Pieve di Teco-Ultreia et Suseia rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 29 maggio ore 20.30 a Pieve di Teco.

Sommariva Bormidese-Torfit Langhe e Roero Canalese rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 21 maggio ore 21 a Bormida.

Calendario e classifica

Serie C2 Girone A – Quarta giornata

Castino-Valle Bormida sospesa per pioggia sul 5-9, riprende martedì 21 maggio ore 21 a Rocchetta Belbo

Castellettese-Virtus Langhe sospesa per pioggia sull’1-2, riprende martedì 21 maggio ore 21 a Scaletta Uzzone

Gottasecca-Alta Langa rinviata per pioggia/campo impraticabile a lunedì 27 maggio ore 21 a Gottasecca.

Araldica Castagnole Lanze-Pro Spigno rinviata per pioggia/campo impraticabile a lunedì 20 maggio ore 21 a Castagnole delle Lanze.

Lunedì 20 maggio ore 21

a Ricca: Ricca-Neivese

Calendario e classifica

Serie C2 Girone B – Quarta giornata

San Biagio-Tavole rinviata per pioggia/campo impraticabile in data da definire.

San Leonardo-Peveragno 11-9

Lunedì 20 maggio ore 21

ad Andora: Don Dagnino-Taggese

a Ceva: Spec-Centro Incontri

Riposa: Caraglio

Calendario e classifica