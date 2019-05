Pallapugno, il calendario del campionato femminile

Imperia. Sette le squadre al via del campionato femminile: Amici Castello, Canalese, Gymnasium Albese A, Gymnasium Albese B, Murialdo, San Leonardo e Subalcuneo.

La prima fase del campionato comincerà tra il 24 e il 28 maggio e terminerà il 1° agosto. In base al piazzamento in classifica, le prime due in classifica andranno direttamente in semifinale.

Le formazioni classificate dalla terza alla sesta posizione giocheranno uno spareggio “secco” per l’accesso in semifinale (terza contro sesta e quarta contro quinta).