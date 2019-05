Pallapugno: i risultati di serie C1, C2 e femminile

Imperia. I risultati di serie C1, C2 e femminile di pallapugno:

Serie C1 – Recupero quinta giornata

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Monastero Dronero sospesa per pioggia sul punteggio di 0-1, riprende venerdì 31 maggio ore 21 a Cuneo

Serie C2 Girone A – Recupero quarta giornata

Gottasecca-Alta Langa rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 29 maggio ore 21 a Gottasecca

Serie C2 Girone B – Sesta giornata

San Leonardo-Taggese 9-11

Peveragno-Tavole rinviata per pioggia/campo impraticabile a venerdì 31 maggio ore 21 a Peveragno

San Biagio-Centro Incontri rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 29 maggio ore 21 a San Biagio Mondovì

Don Dagnino-Caraglio sospesa per pioggia sul punteggio di 5-7, riprende giovedì 30 maggio ore 21 ad Andora

Riposa: Spec

Femminile – Prima giornata

Gymnasium Albese B-Gymnasium Albese A rinviata per pioggia/campo impraticabile a domenica 2 giugno ore 18 a Monastero Bormida

