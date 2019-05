Pallapugno, i risultati delle partite dei campionati giovanili

Imperia. I risultati delle partite di lunedì 27 maggio dei campionati giovanili di pallapugno:

Juniores Girone A – Quinta giornata

Subalcuneo-Cortemilia rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 4 giugno maggio ore 18 a Cuneo.

Allievi Girone B – Quinta giornata

Merlese-San Biagio rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 29 maggio ore 20 a Mondovì.

Esordienti Girone A – Recupero quarta giornata

Merlese-Murialdo B rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 29 maggio ore 18 a Mondovì.

Esordienti Girone C – Quinta giornata

Peveragno B-Caraglio rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 29 maggio ore 20 a Peveragno.

Speb-Benese rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 4 giugno ore 19 a San Rocco di Bernezzo.