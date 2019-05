Imperia. Si sono giocate solo due partite sabato 18 maggio nei campionati giovanili:

Juniores Girone A – Quarta giornata

Merlese-Ricca rinviata per pioggia/campo impraticabile a lunedì 20 maggio ore 19 a Mondovì.

Juniores Girone B – Seconda giornata

Spes-Imperiese rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 22 maggio ore 19 a Pontinvrea.

Pieve di Teco-Gottasecca rinviata per pioggia/campo impraticabile a giovedì 23 maggio ore 19 a Pieve di Teco.

Don Dagnino-Bormidese 9-5

Allievi Girone A – Quarta giornata

Murialdo-Alta Langa A rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 28 maggio ore 18 a Murialdo.

Allievi Girone B – Quarta giornata

Don Dagnino-Peveragno 0-8

Esordienti Girone A – Quarta giornata

Merlese-Murialdo B rinviata per pioggia/campo impraticabile a lunedì 27 maggio ore 19 a Mondovì.

Pro Paschese-Subalcuneo A rinviata per pioggia/campo impraticabile a lunedì 20 maggio ore 18 a Madonna del Pasco.

Esordienti Girone C – Quarta giornata

Virtus Langhe-Peveragno B rinviata per pioggia/campo impraticabile a lunedì 20 maggio ore 19 a Dogliani.

Pulcini Girone B – Quarta giornata

Pieve di Teco-Pro Paschese A rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 22 maggio ore 17.30 a Pieve di Teco.

San Biagio-Centro Incontri rinviata per pioggia/campo impraticabile in data da definire a San Biagio Mondovì.