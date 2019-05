Pallamano, domani trasferta a Mouans Sartoux per l’under 17 maschile dell’ABC Bordighera

Bordighera. Domani unico impegno agonistico dell’ABC Bordighera H. sarà quello dell’under 17 maschile che, in trasferta e nella partita di recupero della 5^ giornata di andata del campionato dipartimentale francese – seconda fase pre-eccellenza, sarà ospite del HB Mougins M.S. con inizio gara ore 10,00 nella palestra Rene Friard nella cittadina di Mouans Sartoux.

L’unico risultato utile per i giovani bordigotti per potersi classifichare tra le prime tre del campionato è la vittoria anche per dimenticare la sconfitta immeritata di sabato scorso a Nizza che, a causa di una decisione del secondo arbitro per altro non operativo in campo, è stata annullata la rete del pareggio che avrebbe consentito di lottare per la vittoria finale del torneo.

La partita di sabato scorso, oltre all’ingiusto annullamento del gol del pareggio, ha visto un primo tempo giocato da i bordigotti al di sotto delle proprie capacità e potenzialità che però nella ripresa hanno recuperato il divario con il Metropole Nizza sino a chiudere in pareggio l’incontro sul 36 pari per poi, come detto ed a gioco scaduto e dopo che l’arbitro in campo aveva correttamente convalidato la rete, vedersi assegnare la sconfitta della gara con l’annullamento della rete.

Da segnalare anche la bella prestazione di domenica scorsa, 12 maggio, della formazione under 13 mista che al palaS.Camillo di Imperia ha partecipato al Trofeo CONI+Kinder edizione 2019-fase regionale .

Per molte delle ragazze del team bordigotto è stato l’esordio assoluto in partite ufficiali agonistiche ed alle quali, per voce del coach bordigotto Maria Grazia Germano, vanno i complimenti della società per questa loro prima esperienza e per l’impegno visto in campo, facendo ben sperare per il proseguo della loro attività e la possibile iscrizione nella prossima stagione di una formazione femminile nei campionati giovanili.

La vittoria del Trofeo è stata ad appannaggio e meritatamente della S Camillo Imperia ma, come detto buono l’esordio dell’ABC Bordighera ch ha sconfitto il Vibisem Genova, n un match alquanto equilibrato, per poi arrendersi alla superiorità degli imperiesi.

Questi i risultati del Trofeo CONI:

S Camillo Imperia – Vivisem Genova 23 – 11

Vivisem Genova – ABC Bordighera H. 11- 19

ABC Bordighera – S Camillo Imperia 11 – 26