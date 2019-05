Palasalute a Bordighera, Trucchi: «Siamo interessati che questa pratica proceda»

Bordighera. «Abbiamo letto sui quotidiani di ieri che sarà a breve convocato un consiglio comunale particolarmente dedicato all’approvazione delle procedure di autorizzazione all’avvio da parte della Asl1 Imperiese di costruzione di un Palasalute nella area situata a monte dietro l’ospedale di Bordighera» – dichiara Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.

«La destinazione del Palasalute dovrebbe essere quella delle attività relative al reparto dialisi e all’ubicazione di sedi ambulatoriali. Siamo vivamente interessati che questa pratica proceda celermente per poter finalmente avere anche nel nostro distretto sanitario il completamento di una struttura che da molti anni aspettiamo.

Ci lascia però perplessi il fatto che sia il Palasalute in questione che quello che è in fase di ultimazione al lato est dell’ospedale (ex laboratorio e scuola infermieri) verrà attribuito al privato con l’impegno di un accordo tra ASL e privato stesso circa le attività da ubicarvi.

Non capiamo assolutamente il significato di questo progetto e riteniamo urgenti spiegazioni precise. In particolare vogliamo sapere prima che la pratica passi in consiglio quali servizi verranno attivati nei due Palasalute e cioè in quello dietro e in quello a lato ospedale.Inoltre vogliamo sapere chi gestirà i servizi in questione: la Asl come sarebbe logico visto che si tratta in gran parte di servizi territoriali come ad esempio consultorio, riabilitazione ecc oppure il privato?

Attendiamo risposte per poter discutere a ragion veduta in Consiglio Comunale. Con l’occasione ancora una volta chiediamo di sapere il cronoprogramma relativo alla privatizzazione e le procedure connesse comprese quelle

riguardanti il personale» – dichiara Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.