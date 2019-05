Taggia. Lo scorso 11 maggio è andata in scena l’ultima giornata del girone di ritorno del campionato 2018/2019 di tennistavolo. Anche se le posizioni erano ormai delineate. Gli atleti erano tutti pronti per l’ultima battaglia. E i risultati non si sono fatti attendere.

Ecco il dettaglio degli incontri.

Serie D1- Ad Arma di Taggia La Squadra “A” ha incontrato l’ ASD Tennistavolo Savona; il trio in rosso, Stefano Rebecchi (1), Ulisse Ballestin (2) e Mattia Arrighini (2) hanno dominato e chiuso l’incontro per 5 a 1; la Squadra “B”, formata per l’occasione da Mario Pesante (2), Roberto Torgano (1), e Antonino Vermi, era invece in trasferta, per incrociare le racchette con il Centro Sportivo Baragallo Sanremo, portando a casa un degno pareggio.

Serie D2- Trasferta fuori provincia per la squadra “A”, ospiti a Toirano ed in gara contro l’Asd Toirano “Sensei” dove i nostri fanno registrare una meno che mediocre prestazione, non riuscendo mai ad entrare in partita, e chiudendo il campionato con una sconfitta per 4-2. Anche la squadra “B”, formata da Jacopo Di Giovanni (2), Paolo Rinaldi e Andrea Riva, impegnata in casa contro il TT Don Bosco Varazze ASD termina con un 4-2 a favore del Don Bosco.

Ecco il le classifiche del Campionato: benissimo in serie D1, dove entrambe le Squadre del TT Arma di Taggia si attestano nelle prime due posizioni. Con punti 22 raggiunti dalla Squadra “A”, Capitan Rebecchi e soci confermano l’ottima preparazione, e staccano di ben 6 punti la seconda classificata. Al 2^ posto, la Squadra “B” di Capitan Marione Pesante, con punti 16 (a pari merito con l’ ASD Polisportiva Spotornese). Seguono l’Asd Savona, il GSTT Bordighera, il Centro Sportivo Baragallo e il GSTT Vallecrosia.

In serie D2, la classifica incorona vincitori l‘Asd Toirano Sensei con 25 punti, 2^ posto per il GSTT Vallecrosia, 3^ posto per la nostra Squadra “A”di Capitan Triberti (a pari punti con Toirano “La Sosta del Gusto”), seguono Asd TT Regina Sanremo, TT Don Bosco Varazze, ASD TT Arma di Taggia Squadra “B”, e Centro Sportivo Baragallo Senior.

Grande soddisfazione per tutte le Giubbe Rosse, con il rinnovato impegno di presentarsi per il prossimo inizio Campionato più agguerriti e sportivi che mai ! Sono doverosi i complimenti alla squadra vincitrice, che porta cosi’ a casa la promozione in serie C.

Gli atleti dell Asd TT Arma di Taggia vogliono ringraziare tutti gli atleti delle società incontrate durante il campionato, per la grande sportività e simpatia dimostrata, nessuno escluso. Un caro saluto a tutti ed un arrivederci alla prossima stagione 2019/2020.