Ottimi risultati per gli atleti della Bordighera Nuoto al campionato nazionale Csi

Bordighera. Sono stati ben 20 gli atleti della Bordighera Nuoto, compresa l’ allenatrice Floris Sabrina, sì perché anche il tecnico si è cimentata nelle gare master, e ha fatto parte della delegazione della Regione Liguria e che ha partecipato al 17° Campionato nazionale di Nuoto del CSI, che si è tenuto dal 22 al 26 maggio 2019 a Lignano Sabbiadoro.

In sintesi i risultati: la Bordighera Nuoto è risultata la 14° società classificata su 77 partecipanti a livello Nazionale, come medagliere. Infatti la società bordigotta ha conquistato ben 5 medaglie d’oro, n. 2 argenti e n.5 di cui 1 con la partecipazione allo staffettone delle Regioni medaglie di bronzo. Ottime le prestazioni di tutti gli atleti della Bordighera Nuoto, di cui sono riportati i nominativi qui di seguito con la categoria di riferimento:

Di seguito le migliori prestazioni degli atleti medagliati nelle prime 8 posizioni a livello nazionale:

REBAUDO ALESSANDRO anno 2001, 3 ORI rispettivamente nei 50 dorso, 50 farfalla e 100 dorso;

BOERI CHIARA anno 2001, ha conquistato un 3° posto nei 50 dorso, 3° posto nei 100 dorso e un 8° posto nei 50 farfalla;

DE VINCENZI GIULIO anno 2010, 8° nei 50 dorso, 5° nei 50 rana e 3° 100 rana;

PARISI EDOARDO anno 2010, 7° nei 50 rana;

ZANOTTO ALESSIO anno 2001, 2° posto nei 100 rana, 2° posto nei 50 rana e 7°

posto nei 200 misti;

CROESE VIRGINIA anno 2001, 4° posto nei 50 rana, 7° nei 100 rana

SPETRO STEFANO anno 2003, 6° nei 100 stile libero, 3° nei 50 dorso e 5° nei 50 stile libero;

CLAUDIO SVEVA anno 2004, 4° nei 50 farfalla;

FLORIS SABRINA , esempio per tutti gli atleti la propria allenatrice che ottiene 2 ori nelle proprie specialità, come atleta master.

CONDOLUCI EMANUELA , atleta master, esempio anche lei per tutti, 3° posto nei 50 stile libero e 5°posto nei 50 rana;

DOLCE SERGIO, atleta master, altro esempio per i ns ragazzi, 5° nei 50 rana

Anche quest’anno gli atleti della ASD BORDIGHERA NUOTO hannotenuto alto il nome della Città di Bordighera a livello nazionale, ottenendo un risultato incredibile, anche se non tutti sono riuscite a conquistare 1 medaglia.

Grandi gli atleti, ma grande la loro allenatrice Flors Sabrina, che si dedica con impegno, professionalità e tanta umanità ai propri ragazzi durante tutta la stagione sportiva.

«Tutti i nostri atleti master hanno anche dato un grande esempio di sportività, di capacità atletiche e sportività, mettendosi in gioco anche come atleti, sia individualmente che con la staffette delle Regioni. Voglio fare i complimenti a tutti i nostri atleti, ci avete reso tutti fieri ed orgogliosi di voi. Continuate così, ad essere lo splendido gruppo sportivo che siete, dove i grandi guardano i più piccoli e dove i piccoli ammirano i grandi; mantenete sempre questa vostra

educazione sportiva, il rispetto dell’avversario e non perdete mai il vostro splendido spirito di amicizia sportiva.

Un grazie anche a tutti i genitori che non sacrificio vi sostengono in tutti i modi. Grazie a tutti voi. La Bordighera Nuoto è GRANDE!!!!»