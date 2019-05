Ospedaletti, ultimo giorno del Festival del libro per ragazzi

Ospedaletti. Grande successo di pubblico ieri con l’arrivo di Geronimo Stilton, oggi ultimo giorno della prima edizione del Festival del libro per ragazzi “Il piccolo festival” realizzato

nell’ambito del progetto “Leggere che emozione!” con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura ad Ospedaletti (Città che legge).

Programma di domenica 5 maggio:

Apertura stand case editrici dalle 10,00 alle 19,00

Laboratori aperti tutto il giorno:

* creativo a cura di Graziella Cattellani “Piccoli gufi all’ uncinetto”

* a cura del Comitato Unicef Imperia “La Pigotta di Carta”

* creativo a cura di Monica la Truccabimbi “Il segnalibro magico”

* a cura della fattoria didattica Monaci Templari di Seborga.

* Baby dance e giochi in musica con Federica e Giulia

ore 10,30 Laboratorio sulla Biodiversità a cura di Marco Damele

ore 11,00 Laboratorio a cura di Leucotea

Fiammetta Rossi – “La strana bottega del signor Balaji”

ore 11.30 Rosanna Bertacchi Monti “Il granchio e la sarda” a seguire laboratorio di passaggio dalla lettura alla forma teatrale. Non mancano gli intrattenimenti teatrali. Domenica alle 15,00 il Teatro dei Mille Colori mette in scena “La valigia delle storie”. Perdere il treno può essere una fortunata coincidenza ed è quello che capita a Osvaldo uno strano viaggiatore carico di bagagli. L’attesa per il treno successivo è di cinquanta minuti ma Osvaldo non si perde d’animo, apre le sue valigie e…nasce cosi uno spettacolo a volte poetico a volte comico ma ricco di contenuti dove i protagonisti saranno le storie.

Un misto di teatro di strada e cantastorie con uso di oggetti, pupazzi e attore. Alle 17,30 “I matti per gioco” danno vita ad un testo di Renato Barletti e Maura Polito messo in scena dalla regista Consuelo Benedetti ed interpretato da Enrico Manfredini, Mirella Fazzolari, Consuelo Benedetti, Maura Polito, Mauro Lanteri, Emilia Serpico, Dalia Lottero, Crina Popescu, Stefano Pollini e Renato Barletti. Coreografie curate da Cristina Valente con i ballerini di Dance Art Project. Trucco e parrucco di Elenia Contu e Rebecca Borea. “Il mistero del libro magico di Zio Paperone” in cui i personaggi disneyani si rimodellano dando vita ad un intricato caso poliziesco fra musiche, balletti, costumi e parodie. La trama investigativa si interseca di continuo con spunti comici e risvolti grotteschi per svelare solo all’ultimo la soluzione del mistero.

Nel pomeriggio alle ore 15,15 Conferenza con la Psicologa Serena Suraci “Spettatori di Violenza: i bambini nelle situazioni di violenza assistita” a cura dell’Associazione Noi4You. Sempre nei locali della Piccola in esposizione gli elaborati del CONTEST “Dai voce ad un’emozione” rivolto alle classi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Sono pervenuti disegni, racconti, cortometraggi, manufatti. Tutti guardabili nei tre giorni di evento. La premiazione avverrà domenica alle ore 15,45.

All’interno della Piccola da un progetto di Davide Andracco e Emanuele Boetti, due imperiesi animati dall’ambizione di promuovere e rinnovare l’immagine della pista ciclabile della Provincia di Imperia, IMBICI “La Ciclabile dei Fiori”. Nel loro spazio in esposizione uno splendido libro con gli acquerelli originali, le locandine grafiche rappresentati alcune città che si affacciano sulla ciclabile e una installazione ideata per interagire con il pubblico presente: pedalando in sella ad una bici sarà possibile percorrere virtualmente l’intero tragitto della ciclabile. Il percorso sarà infatti proiettato in uno schermo proprio dinnanzi alla bici e l’atto della pedalata azionerà la visione del filmato.

Due le mostre presenti all’Interno della Piccola

Le tavole originali del libro “Il granchio e la Sarda” illustrazioni di Eleonora Moretti e “Ogni

bambino è vita” mostra fotografica di Ilvy Njiokiktjien a cura del Comitato Unicef Imperia e del Maestro Elio Lentini Presidente Associazione Culturale Aniante-Lentini. Ilvy Njiokiktjien ha lavorato in molte parti del mondo, soprattutto in Africa. Come fotografa di notiziari e documentari, si occupa di attualità e di questioni sociali contemporanee. I suoi lavori sono apparsi su Der Spiegel, Telegraph Magazine, The New York Times e l’Espresso. La campagna ha il patrocinio della Federazione Italiana Medici Pediatri della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche.