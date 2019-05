Ospedaletti, il 10 maggio “ViviAmo” presenta la squadra di candidati che sostengono l’avvocato Valentina Lugarà

Ospedaletti. Appuntamento per venerdì 10 maggio, ore 18, presso La Piccola (ex scalo merci) per la lista guidata dall avvocato Valentina Lugarà “ViviAmo Ospedaletti” che incontrerà la cittadinanza per presentarsi ed illustrare alcuni punti del suo programma.

«Questa presentazione sarà l’ occasione per la cittadinanza di conoscere e confrontarsi personalmente con tutti i candidati e, per la lista, di presentare alcuni punti del suo programma, spiega l’aspirante primo cittadino. Programma dal quale partiremo per farvi conoscere le nostre proposte per Ospedaletti, che sono unite da un filo conduttore: la voglia di iniziare dalle piccole cose per arrivare a quelle più grandi.

Porremo l’attenzione sulle iniziative sociali, sulle attività sportive, sulla sicurezza del territorio, sul decoro e l’arredo urbano, sul turismo e le infrastrutture.

Così, scoprirete il nostro progetto per la Città delle Rose, solido e concreto, e dal quale potrà avviarsi un confronto con la cittadinanza affinché la sua realizzazione sia partecipata e condivisa.

Non resta quindi che proseguire questo cammino insieme - conclude Lugarà - a partire da venerdì».