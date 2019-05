Ospedaletti, i candidati sindaci si confrontano nel dibattito di Riviera24.it

Ospedaletti. Riviera24.it organizza per questo sabato 18 maggio, alle ore 18, un confronto pubblico tra i candidati sindaci Paolo Blancardi (Ospedaletti per Tutti), Valentina Lugarà (ViviAmo Ospedaletti), Daniele Cimiotti (Rilancio e Sviluppo).

Il dibattito, aperto alla cittadinanza, si terrà presso l’ex scalo merci, nella sala comunale denominata “La Piccola”.

La redazione, al termine del confronto, darà la possibilità al pubblico di intervenire con delle domande.

L’invito è esteso a tutti i residenti e gli interessati alla competizione elettorale della Città delle Rose.

Partecipa e condividi l’evento Facebook cliccando qui: Il confronto

Il regolamento

Saranno proposte ai tre candidati sindaco (Blancardi, Lugarà e Cimiotti) domande uguali per ciascuno. All’inizio del dibattito, ogni candidato avrà a disposizione 1 minuto per presentarsi.

Per ogni domanda, i candidati avranno a disposizione 2 minuti massimi per la risposta. Allo scadere del timer, se la risposta non è completa, il candidato deve in ogni caso smettere di parlare.

Un altro minuto può essere richiesto (facoltativamente) per replicare al proprio avversario politico. In totale, quindi, potenzialmente, ogni candidato può avere a disposizione 3 minuti per domanda.

L’ordine dei candidati chiamati a rispondere è fissato secondo quanto stabilito tra le liste: 1° Paolo Blancardi; 2° Valentina Lugarà; 3° Daniele Cimiotti.

Al termine del confronto sarà data al pubblico la possibilità di intervenire. Le domande dei cittadini verranno preventivamente raccolte da una giornalista di Riviera24.it e saranno proposte in ordine di ricezione. Non verranno ammesse domande di carattere personale o offensive nei confronti dei candidati.

Non potranno porre delle domande coloro che sono candidati al consiglio comunale o in altre competizioni elettorali al di fuori del comune di Ospedaletti.