Con il comizio di chiusura del sindaco uscente Paolo Blancardi, si chiude la campagna elettorale della lista civica Ospedaletti per Tutti.

Il candidato dell’amministrazione in carica ha riunito i propri sostenitori in piazza IV novembre. Insieme a tutti i propri candidati consiglieri, Blancardi ha chiesto alla cittadinanza presente la riconferma alla guida della Città delle Rose per riuscire a portare a termine i progetti cantierati nei primi cinque anni del suo mandato.